В Черновицкой области Украины обрушился мост с группой детей

В Черновицкой области на западе Украины произошло чрезвычайное происшествие на туристическом маршруте. Во время экскурсии под весом группы несовершеннолетних обрушился деревянный мост, проложенный через реку, рассказала в T elegram-канале пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Инцидент произошел в населенном пункте Виженка. По данным ведомства, группа детей, находившаяся на экскурсии, одновременно зашла на пешеходный мост. Деревянная конструкция не выдержала внезапной нагрузки и полностью разрушилась.

В результате падения конструкции несколько несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Их экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

Официальная информация о точном количестве пострадавших и тяжести их состояния на данный момент не разглашается. Судя по видеокадрам, опубликованным спасательной службой в социальных сетях, в момент обрушения на мосту могли одновременно находиться от 20 до 30 человек.

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