Движение по Крымскому мосту временно закрыли
Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости
Движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту.
Всех, кто сейчас там находится, попросили проявлять спокойствие. Людей призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В воскресенье Севастополь оказался атакован украинскими дронами. С утра в городе работает ПВО.
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