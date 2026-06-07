Движение по Крымскому мосту временно закрыли

сегодня в 10:04

Движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту.

Всех, кто сейчас там находится, попросили проявлять спокойствие. Людей призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В воскресенье Севастополь оказался атакован украинскими дронами. С утра в городе работает ПВО.

Один БПЛА был ликвидирован в районе Фиолента.

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