OpenAI хочет превратить ChatGPT в суперприложение

Новая версия будет включать в себя инструменты программирования и агентов ИИ. OpenAI хочет увеличить прибыль перед первичным публичным размещением акций, потому запланировала добавить продукты, с помощью которых можно увеличить доход.

Изменения сфокусируются на инструменте для разработки ПО — Codex. OpenAI считает, что будущее ИИ заключается именно в агентах, способных выполнять большой спектр задач. Их появление станет более ценным продуктом, чем чат-бот.

К модернизации ChatGPT приступят в ближайшие недели, начав с изменений на сайте и в мобильных приложениях. Компания будет призывать пользователей использовать кодирование, генерацию изображений и приложения от внешних партнеров.

Также компания хочет переосмыслить интерфейс ChatGPT, добавив подсказки и функции. OpenAI уверена, что в недалеком будущем клиенты будут все чаще взаимодействовать с одним помощником, а не с набором отдельных приложений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.