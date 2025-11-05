Аглая Тарасова признала вину в ходе заседания по делу о контрабанде наркотиков

В среду в Домодедове состоялось судебное заседание по делу российской актрисы Аглаи Тарасовой, которую обвиняют в контрабанде наркотиков. Она признала вину, сообщает SHOT .

В ходе заседания звезда фильма «Лед» подтвердила, что приобрела в Израиле вейп с маслом на основе каннабиса и гашиша. Она заявила, что спрятала устройство в сумочку, а ее поместила в чемодан.

По прибытии в РФ в конце августа актриса собиралась пройти через «зеленый коридор», но ее задержали таможенники. После проверки багажа они нашли вейп Тарасовой, в котором находилось масло на основе наркотического вещества.

На судебном заседании в среду присутствовала мать Тарасовой, актриса Ксения Раппопорт. Она вернулась в РФ, чтобы поддержать дочь.

Ранее Тарасовой продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января. Актрисе нельзя выходить из дома с 00:00 до 06:00.

