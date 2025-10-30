Суд продлил Тарасовой запрет действий по делу о провозе через границу наркотиков

Домодедовский суд Московской области продлил запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой до 24 января. Она — фигурант дела о контрабанде наркотиков, рассказали ТАСС в суде.

Артистке нельзя выходить из дома с 00:00 до 06:00. Также ей запретили общаться со свидетелями и пользоваться смартфоном.

В конце августа работники транспортной полиции вместе с таможенниками обнаружили у Тарасовой в вейпе 0,38 грамм гашишного масла. Вещество нашли во время таможенного контроля при прохождении зеленого коридора международного зала прилета.

Против Тарасовой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»). 5 сентября суд запретил ей определенные действия до 3 ноября.

Тарасова — дочь артистки Ксении Раппопорт. Актриса играла в «Беспринципных», «Интернах», фильмах «Лед», «Лед-2», «Лед-3» и «Холоп-2».

Днем 30 октября сообщалось, что расследование уголовного дела о контрабанде наркотиков против Тарасовой закончилось. Его передадут в Домодедовский суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.