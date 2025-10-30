Завершено расследование уголовного дела о наркотиках в отношении Аглаи Тарасовой
Фото - © РИА Новости
Расследование уголовного дела о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой завершено. Оно поступит в Домодедовский суд, где его рассмотрят по существу, сообщает «112».
Актрису летом задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, в котором находилось масло на основе гашиша (0,4 грамма). Тарасова вернулась из Израиля, где частично легализовано употребление каннабиса.
В сентябре суд избрал артистке меру пресечения в виде запрета определенных действий на 2 месяца.
Через несколько дней после этого популярные актеры пришли домой к Аглае Тарасовой на званый ужин. Среди гостей были Юрий Колокольников и Филипп Ершов.
