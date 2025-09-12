Актеры пришли на звездный ужин к задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой

В пятницу популярные актеры пришли домой к Аглае Тарасовой, которая обвиняется в контрабанде наркотиков, сообщает «112» .

В Сети появились кадры звездного ужина. В гости к актрисе пришли ее друзья и коллеги. Самый известный из них — Юрий Колокольников. Актер когда-то состоял в браке с матерью Аглаи Ксенией Раппопорт. У пары есть 14-летняя дочь.

Девочка сегодня также навестила старшую сестру. Еще к Тарасовой пришел Филипп Ершов, снявшийся в сериалах «Гости из прошлого» и «Ольга».

На опубликованных кадрах видно, как актеры заходят домой к Тарасовой.

Актрису задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, в котором было масло на основе гашиша. Девушке предъявили обвинение по статье о контрабанде наркотиков. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий на 2 месяца.