Суд избрал меру пресечения для задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой

Суд избрал меру пресечения для актрисы Аглаи Тарасовой, которую задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками. Ей назначили запрет определенных действий до 3 ноября, сообщает Baza .

Следствие просило отправить актрису под домашний арест. Защита Тарасовой настаивала на запрете определенных действий, ссылаясь на пожилых бабушку и дедушку, которых навещает знаменитость, а также на ее участие в съемках трех новых картин.

Тарасова подчеркнула, что сдала паспорта, живет в своей квартире, выплачивает ипотеку и не планирует покидать Россию. Пожилых родственников она навещает раз в неделю и полностью их содержит.

«Я совершила большую ошибку, мне страшно, я очень раскаиваюсь. Я не планирую уезжать. Очень прошу дать возможность работать и видеть семью», — сказала актриса.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками. При ней обнаружили вейп с маслом на основе запрещенного препарата массой 0,38 грамма.