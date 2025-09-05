У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики

По предварительным данным, у актрисы нашли вейп, внутри которого было залито гашиш-масло. 31-летняя дочь Ксении Раппопорт два дня назад вернулась из Израиля.

В отношении Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, в скором времени ей изберут меру пресечения. По этой статье звезде грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей.

Тарасова прославилась ролями в сериале «Беспринципные», в фильмах «Лед» и «Холоп». В этом году с участием актрисы должно выйти сразу несколько проектов — комедия «Холоп 3», триллер «Кто-то должен умереть» и драма «Вася-Праздник».

Ранее журналистка Ксения Собчак опровергла, что силовики ворвались с обыском в ее ресторан «Ветер» в Санкт-Петербурге, где задержали нескольких человек с наркотиками. По ее словам, правоохранители нагрянули в заведение, которое находилось рядом с ее рестораном, на одном и том же корабле «Летучий голландец».