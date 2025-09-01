Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» опровергла, что силовики ворвались с обыском в ее ресторан «Ветер» в Санкт-Петербурге, где задержали нескольких человек с наркотиками. По ее словам, правоохранители нагрянули в заведение, которое находилось рядом с ее рестораном, на одном и том же корабле «Летучий голландец».

Собчак утверждает, что обыски прошли в банкетном зале, к которому она не имеет отношения. Там проводили «частное закрытое мероприятие», участники которого находились «в оперативной разработке», заявила журналистка.

«Как же люди любят хайп и кликбейт вокруг фамилии Собчак. По обыскам рядом с моим рестораном „Ветер“ — друзья, обыски прошли именно рядом с моим рестораном», — написала Собчак.

Ранее «Фонтанка» утверждала, что силовики с собаками наведались на закрытую вечеринку в якобы ресторан «Ветер», который принадлежит Собчак. Журналисты добавляли, что на вечеринке задержали супружескую пару бизнесменов 59 и 60 лет и некоего 22-летнего сварщика, которые пытались избавиться от пакетов с кокаином и «травой».