Ворвались с собаками: силовики сорвали вечеринку в ресторане Собчак в Петербурге

Сотрудники силовых структур с собаками наведались на вечеринку в ресторане журналистки Ксении Собчак Veter на «Летучем Голландце» в Санкт-Петербурге. Они провели задержание пятерых VIP-гостей, сообщает « Фонтанка ».

По данным силовиков, на вечеринке могли быть запрещенные вещества. При виде правоохранителей 60-летняя женщина и 59-летний мужчина сбросили пакеты с белым порошком.

Другие два свертка с неким растением обнаружили в носке у 22-летнего молодого человека. Он тоже хотел сбросить «запрещенку», но был замечен силовиками. Этих троих людей задержали.

В ресторане сотрудники полиции обнаружили еще две капсулы, пакетик и пластиковый флакон. В них находились, предположительно, запрещенные вещества.

Наркотическое опьянение, как сообщается, обнаружили у 28-летнего мужчины и 30-летней женщины. Они отдыхали на вечеринке и получили штраф.