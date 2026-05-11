сегодня в 23:51

На «ВТБ-Арене» объявили эвакуацию после матча

Система оповещения об эвакуации была включена на «ВТБ-Арене» после телефонного сообщения о заложенной бомбе, сообщает ТАСС .

«Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы», — говорится в оповещении на арене.

Отмечается, что на арене работали кинологи. В итоге информация о минировании не подтвердилась.

На «ВТБ-Арене» после матча 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) сработала оповещения о чрезвычайной ситуации.

11 мая «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1. Система оповещения сработала спустя около 50 минут после завершения матча.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС .