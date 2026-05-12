Перемирие, объявленное в честь Дня Победы, завершилось

Объявленное в честь Дня Победы перемирие завершилось, ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, российские войска отвечали зеркально, сообщает РИА Новости .

Ранее Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа о временном прекращении огня. Перемирие будет длиться с 9 по 11 мая.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в рамках перемирия планируется обмен пленными — по тысяче человек с каждой стороны.

За время перемирия ВСУ совершили 1 173 обстрела позиций российских войск, нанесли 7 151 удар с использованием БПЛА. Силы ПВО за сутки перехватили 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 467 беспилотников самолетного типа. При этом в результате отражения атаки ВСУ за сутки потеряли около 940 человек живой силы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.