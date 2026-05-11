Al Jazeera: Иран отказался от вывоза урана за пределы страны

Иран исключил возможность вывоза обогащенного урана за пределы страны и выразил готовность самостоятельно снижать уровень его обогащения под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По словам источника, «США потребовали 20-летнего периода прекращения обогащения урана, но Тегеран отклонил это условие».

Иран заявил, что сможет «самостоятельно снижать уровень обогащения урана».

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться уже на следующей неделе в Исламабаде.

По данным СМИ, Вашингтон и Тегеран при посредничестве третьих сторон работают над одностраничным меморандумом о взаимопонимании, включающим 14 пунктов. Документ определит параметры переговоров о прекращении войны на один месяц.

