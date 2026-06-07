На Пхукете полиция накрыла нелегальную косметологическую клинику россиянки

Тайские правоохранительные органы провели масштабную операцию под кодовым названием «Moscow Devil Filler», в ходе которой ликвидировали подпольную косметологическую клинику, организованную гражданкой России. Нелегальный кабинет по оказанию бьюти-услуг располагался на одной из частных вилл на популярном курортном острове Пхукет, сообщает Baza .

Полицейские ворвались в помещение во время проведения косметологической процедуры. Тогда в помещении находилась клиентка.

В ходе обыска стражи порядка обнаружили и изъяли внушительный арсенал медицинских инструментов и препаратов для инъекций. Среди них были ботулотоксин, лидокаин, коллаген и гиалуроновая кислота. Еще в помещении нашли шприцы и иглы.

Общая рыночная стоимость конфискованных медицинских принадлежностей превысила 600 тысяч бат или 1,3 миллиона рублей.

По имеющейся информации, задержанной является 45-летняя жительница Москвы Кристина М. Она проживает на территории Таиланда с 2018 года. В настоящее время россиянка доставлена в полицейский участок округа Тхаланг.

Местные следственные органы вменяют россиянке целый ряд правонарушений. Среди них — ведение нелегальной косметической и медицинской практики, контрабанда медикаментов, их незаконная реализация, а также применение незарегистрированных на территории королевства препаратов. Задержанная свою вину в инкриминируемых деяниях не признает.

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