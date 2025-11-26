сегодня в 16:06

Ярмольник, Цыганов и Снигирь выступят в суде по делу Аглаи Тарасовой

Актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь были приглашены в Домодедовский суд в качестве свидетелей по уголовному делу Аглаи Тарасовой, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Подмосковья.

Суд продолжает исследование материалов дела. Защита Тарасовой ходатайствовала о допросе Ярмольника, Цыганова и Снигирь. Их пригласили на судебное заседание в качестве свидетелей.

Также в качестве слушателя в зале находится мать обвиняемой Ксения Раппопорт.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово по прибытии из Израиля в конце августа. При проходе через «зеленый коридор» у нее нашли вейп с гашишным маслом, которое запрещено на территории РФ как наркотическое вещество.

В отношении актрисы возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. Ранее звезда признала вину. Ей также продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января.

