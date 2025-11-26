Аглаю Тарасову приговорили к 3 годам условно

Домодедовский суд вынес приговор Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Ей назначили 3 года условно и штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщает «Осторожно, новости» .

Обвинение запрашивало для актрисы 3,5 года условно с испытательным годом 3 года. Защита просила назначить Тарасовой штраф. На суде за нее вступились Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

В итоге суд признал Тарасову виновной по статье о контрабанде наркотиков (ч.1 ст. 229.1 УК РФ) и приговорил ее к 3 годам условно и штрафу.

На этом заседании актриса изменила показания. Ранее она заявляла, что сама приобрела вейп с маслом каннабиса и гашиша в Израиле и положила его в сумочку, а ее поместила в чемодан. В среду Тарасова рассказала, что устройство подарил ей друг в Израиле несколько лет назад.

