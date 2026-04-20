Литературная гостиная Александра Перепечина состоялась в усадьбе «Плещеево»

18 апреля Подольск принял заключительную в этом сезоне литературную гостиную Александра Перепечина, которая прошла в исторической усадьбе «Плещеево». Центральным событием вечера стала творческая встреча с главным редактором интернет-портала «Литературная Россия» Вячеславом Огрызко, автором 52 книг, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В рамках мероприятия прозвучали стихи Александра Перепечина, а также состоялось живое обсуждение актуальных вопросов, касающихся литературы, архивного дела и современной культурной политики.

Организаторами выступили Подольский краеведческий музей и комитет по культуре, туризму и молодежной политике Администрации округа.

Как отметил Вячеслав Огрызко, для него это было первое выступление на площадке усадьбы, куда его пригласил солист Подольской филармонии Павел Быков.

Спикер провел диалог со слушателями, которые приехали не только из Подольска, но и из близлежащих муниципалитетов. Он затронул темы современной литературы, а также обсудил историю усадьбы через призму архивов. В ходе беседы упомянул о выдающихся владельцах усадьбы и их роли в ее истории, а также о творчестве Александра Ивановича Перепечина, чья литературная гостиная продолжает традиции этого исторического места.

«Архивы — это не просто пыльные свитки, а живой голос прошлого, который учит нас понимать современную литературу. Сегодня мы убедились, как важно сохранять эту нить, особенно здесь, в усадьбе, где каждый камень дышит историей и поэзией», — сказал Вячеслав Огрызко.

