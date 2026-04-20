Разлив нефтепродуктов на площади 10 тыс кв м произошел в Туапсе после атаки БПЛА

В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов после атаки БПЛА в ночь на 16 апреля. Площадь загрязнения составляет 10 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

19 апреля спутник сделал снимок участка моря, расположенного в полутора милях от порта Туапсе. На фото было обнаружено нефтяное пятно. По данным оперштаба, загрязнение произошло в результате атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля. Также после удара была повреждена инфраструктура морского терминала.

Для локализации загрязнения выставили боновые заграждения. Последствия ЧП ликвидируют шесть судов порта Туапсе — быстроходные катера и нефтемусоросборщики.

Также из-за пожара на морском терминале в ночь атаки 16 апреля нефтепродукты попали в реку Туапсе. Разлив был локализован. Установлено 750 метров боновых заграждений и пять специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка. Сбор нефтепродуктов продолжается.

Также дроны ВСУ атаковали Туапсе в ночь на 20 апреля. В морском порту вспыхнул пожар. Погиб один человек. В самом городе обломки дронов повредили несколько зданий.

