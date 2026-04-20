Токсичное вещество нашли в творожке двух белорусских компаний

В твороге белорусских компаний «Смолевичи Молоко» и «Савушкин продукт» было выявлено остаточное содержание токсичного альбендазола сульфона, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Молочная продукция данных компаний поступает на российский рынок. Токсичное вещество было обнаружено в ходе мониторинговых исследований творога.

Ветеринарной службе Белоруссии были направлены уведомления о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений.

Также Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт», входящих в белорусские ГК «Серволюкс» и «Санта».

Альбендазол сульфон может оставаться в молоке после ветеринарного лечения животных. Вещество является небезопасным для здоровья человека из-за рисков токсического воздействия и гепатотоксичности.

Молоко с этим веществом запрещено использоваться в пищу в течение определенного срока после дегельминтизации животного.

