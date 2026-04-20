Крысиный яд нашли в детском пюре HiPP. Wildberries проводит проверку

Wildberries проверяет пюре HiPP после сообщений с Запада про крысиный яд

Полиция Австрии заявила об обнаружении крысиного яда в детском пюре HiPP, который в том числе продается на российских маркетплейсах. Wildberries проводит проверку, сообщает ТАСС .

По данным агентства Reuters, банки с продукцией данной марки были отозваны из более чем 1,5 тыс. магазинов в Австрии. Кроме того, опасное вещество было найдено в аналогичных упаковках детского питания в Чехии и Словакии.

Из-за поступающих с Запада сообщений о крысином яде в детском питании HiPP Wildberries проводит внутреннюю проверку данной продукции. В случае обнаружения некачественные товары будут сразу заблокированы.

Руководство маркетплейса отметило, что Wildberries строго соблюдает законодательство РФ и требования, действующие в сфере электронной коммерции. Платформа регулярно проверяет продукцию данной категории и в случае обнаружения нарушения товары незамедлительно скрываются с витрины.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.