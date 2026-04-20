Токсиколог предупредил россиян об угрозе капсул для стирки

Врач из Кузбасса назвал порядок действий при отравлении капсулой для стирки

Токсиколог из Кузбасса Константин Сиворонов заявил, что капсулы для стирки представляют смертельную опасность и не имеют антидота, сообщает vse42.ru .

В своем Telegram-канале он рассказал, что при отравлении бытовой химией нельзя поить пострадавшего молоком: жиры ускоряют всасывание некоторых ядов. Запрещено вызывать рвоту, если проглочены кислоты, щелочи, уксус, хлорка, аммиак, а также средства вроде «Крота» или «Туалетного утенка». Это может привести к повторному ожогу пищевода и отеку дыхательных путей.

Врач также назвал неэффективным и потенциально опасным прием активированного угля при попадании едких жидкостей.

Правильный алгоритм — немедленно вызвать скорую помощь по номеру 112 и сообщить об «отравлении бытовой химией», указав состав вещества. Необходимо прекратить контакт с химикатом: вывести человека на свежий воздух, проветрить помещение, при попадании на кожу или в глаза промывать их проточной водой не менее 20 минут.

Если проглочены относительно безопасные вещества, например мыло или шампунь, можно дать немного воды, но рвоту вызывать нельзя. При потере сознания пострадавшего укладывают на бок и контролируют дыхание до приезда медиков.

«Гели для стирки в капсулах — это смертельная игрушка. Антидота нет», — заключил Сиворонов.

