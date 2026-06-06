Женщина погибла, упав в воду с маломерного судна в Кемеровской области Происшествия сегодня в 09:28

В районе села Бедарево в Кемеровской области во время движения маломерного судна в воду реки Томь упали четыре человека. В результате ЧП погибла женщина, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.