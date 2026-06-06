Женщина погибла, упав в воду с маломерного судна в Кемеровской области
В районе села Бедарево в Кемеровской области во время движения маломерного судна в воду реки Томь упали четыре человека. В результате ЧП погибла женщина, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Предварительно, трагедия произошла около 11 часов утра по местному времени.
Причины и обстоятельства инцидента на реке устанавливают специалисты.
Новокузнецкая транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия, касающиеся исполнения законов РФ о безопасности эксплуатации маломерного флота.
Ранее мужчина упал в Водоотводный канал Москва-реки в столице, его вытащили спасатели.
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