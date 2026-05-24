Тонущего мужчину вытащили из воды в столице

Мужчина упал в Водоотводный канал Москва-реки в столице, его вытащили спасатели, сообщает пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

ЧП произошло утром в воскресенье в районе Якиманской набережной. Там спасатели обнаружили в воде мужчину, подняли его на борт катера и доставили на станцию.

Пострадавшего передали прибывшей бригаде скорой помощи. Его доставили в медучреждение.

Москвичам и гостям столицы настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности у воды.

Ранее на Терлецких прудах Москвы спасатели вытащили из воды мужчину, который подавал сигналы о помощи.

