Мужчину спасли из воды на Терлецких прудах в Москве

19 мая на Терлецких прудах спасатели вытащили из воды мужчину, который подавал сигналы о помощи, сообщает департамент ГОЧСиПБ Москвы .

Пострадавший был замечен в 30 метрах от берега. Спасатели вытащили его из воды и доставили на катере на станцию.

Мужчине 1997 года рождения оказали первую помощь. После осмотра он отказался от госпитализации.

Спасатели напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности у воды. Также специалисты призвали не купаться в запрещенных местах.

