Вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ назвал Великобританию «беспринципной». По его словам, из-за дефицита нефти инициаторы санкций против Москвы забывают о том, что Россия «плохая», сообщает ИА Регнум .

«Знаете, есть такая фраза „беспринципные люди“. Вот они нам сделали плохо, отказавшись от нашей нефти, от наших нефтепродуктов», — сказал Новак.

Он уточнил, что когда этим странам стало плохо, так как из-за дефицита им не хватает черного золота, бензина, а также дизельного топлива, то государства сразу забыли про свои принципы, про то, что РФ «плохая». Теперь они призывают покупать российскую нефть.

Как добавил вице-премьер, отечественное сырье востребовано в мире. РФ после введенных санкций от Запада переориентировала свои торговые потоки в дружественные государства.

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