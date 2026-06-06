Лавров: Москва добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться полной защиты прав русскоязычного населения, которое подвергается террору со стороны неонацистского киевского режима.
«Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима», — сказал Лавров в своем видеообращении по случаю Дня русского языка.
Министр добавил, что решение данного вопроса — в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина оказалась единственным государством, где официальный язык ООН запретили применять в разных сферах жизни.
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