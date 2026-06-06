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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться полной защиты прав русскоязычного населения, которое подвергается террору со стороны неонацистского киевского режима.

«Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима», — сказал Лавров в своем видеообращении по случаю Дня русского языка.

Министр добавил, что решение данного вопроса — в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина оказалась единственным государством, где официальный язык ООН запретили применять в разных сферах жизни.

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