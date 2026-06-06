В российский прокат вышел мультфильм по мотивам мифов коренных народов Севера

Российские онлайн-кинотеатры Premier и Rutube добавили в свою библиотеку новый анимационный фильм «Родной Север», созданный при участии «Газпром нефти» и группы компаний «Рики», известной по «Смешарикам» и «Фиксикам», сообщает пресс-служба Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Лента стала логичным продолжением одноименного арт-проекта компании на ПМЭФ, посвященного традициям и культурному коду хантов, манси, ненцев и селькупов — коренных народов, веками живущих на Крайнем Севере, где расположены ключевые нефтяные промыслы компании.

В центре повествования — путник, застигнутый снежной бурей. Спасаясь от непогоды, он находит приют в чуме у местного старца. То, что начиналось как вынужденная остановка, перерастает в глубокую внутреннюю трансформацию: физическое передвижение уступает место духовному странствию. Слушая рассказы гостеприимного хозяина, герой постепенно погружается в древнюю мифологию Севера.

«Если началась пурга, значит, пришло время замедлиться и остановиться», — объясняет мудрый собеседник. Перед зрителем разворачиваются четыре новеллы: о сотворении Земли гагарой (манси), об укрощении северного ветра (ненцы), о мамонте, создавшем реки и озера (селькупы), и о похищении солнца оленем (ханты).

Авторы фильма построили картинку на контрасте двух изобразительных техник. Реальность показана с помощью классической двухмерной графики, а мифологические сцены оживают благодаря объемной 3D-анимации и элементам прикладного искусства. Стиль ленты вдохновлен ремеслами народов Севера: резьбой по дереву и кости, вышивкой бисером, обработкой меха. При создании отдельных кадров использовались натуральные материалы — из них делали реки, облака, растения и ягоды. Такой подход позволяет зрителю в деталях рассмотреть декоративно-прикладное творчество, которое легло в основу визуального оформления арт-проекта «Родной Север» на Петербургском международном экономическом форуме.

Север остается для «Газпром нефти» одним из приоритетных регионов работы. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компания помогает коренным этносам беречь самобытность, передавать потомкам историческое наследие и многовековые традиции. Среди поддерживаемых направлений — народные ремесла, организация национальных праздников, фестивали искусств и регулярные медицинские осмотры. Ранее, к слову, Московский нефтеперерабатывающий завод уже знакомил столичных школьников с аудиокнигой «Сказки Крайнего Севера. Открывая Тундру», а печатные версии передал в библиотеки юго-востока Москвы.

Автор идеи и по совместительству начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль отметил, что мультфильм был создан с целью рассказать о традициях коренных народов Севера через понятный всем язык сказок.

«„Газпром нефть“ не просто поддерживает привычный уклад жизни северян, но и участвует в сохранении их нематериального наследия. Анимация позволяет аккуратно переложить древние сказания в современный медиаформат, где передается многовековая философия и опыт этих народов», — подчеркнул Дыбаль.

Режиссер группы компаний «Рики» Матвей Лашко отметил, что они постарались передать уважение к культуре коренных народов Крайнего Севера и создать тактильную глубину изображения через синтез анимации и традиционных искусств.

«Проект потребовал от нас не просто оживить сюжеты, а воссоздать ощущение визуальных элементов: фактуры меха и кости, орнаментов, деталей традиционной одежды. Мы вывели эти материалы на передний план, чтобы зритель буквально прикоснулся к языку Севера», — уточнил Лашко.