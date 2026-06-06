Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз россиянам в 2027 году

Как пишет Euronews, поводом для такого решения стало возмущение 11 стран ЕС тем, что Франция, Италия и Испания все еще принимают туристов из РФ. Эти государства считают, что отсутствие единства среди членов Евросоюза уменьшает дипломатическое давление на РФ и подрывает доверие населения.

Он написали письмо и потребовали от ЕК оперативно ввести жесткие и обязательные для всех государств союза правила, а также усилить контроль за исполнением введенных ограничений от 2022 года. Еще они требуют регулярно раскрывать визовую статистику стран.

«Мы предложим ввести целевые ограничительные визовые меры для дальнейшего реагирования на риски безопасности, возникающие в результате враждебных действий третьих стран», — пояснил представитель ЕК по вопросам миграции Маркус Ламмерт.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия может полностью отменить визы с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом, сейчас идут переговоры.

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