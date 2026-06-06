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В российских колледжах появятся несколько новых специальностей

Замминистра просвещения РФ Владимир Желонкин заявил, что с текущего года российские колледжи начнут обучать студентов по таким направлениям, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия и по ряду IT-специальностей, сообщает ТАСС .

«Мы стараемся синхронизировать программы с потребностями рынка труда, которые, безусловно, меняются, и каждый год появляются новые профессии и специальности», — сказал Желонкин на полях ПМЭФ-2026.

Замглавы Минпросвещения добавил, что абитуриенты наиболее часто выбирают медицинские и педагогические профессии, а также направления в области строительства.

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

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