141 дрон сбили над Ленинградской областью за ночь и утро 6 июня
Фото - © Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Прошедшей ночью и утром субботы над Ленинградской областью всего сбили 141 БПЛА противника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Он добавил, что работа ПВО в области продолжается. Обломки сбитых аппаратов упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.
По его словам, также сейчас специалисты Минобороны тушат пожар, который возник недалеко от поселка Большая Ижора.
«Мной принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе. Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности», — подчеркнул губернатор.
Ранее Александр Дрозденко говорил об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. А губернатор Санкт-Петербурга Александр Белов отмечал, что Северная столица подверглась масштабной атаке дронов, работают средства ПВО.
Кроме того, минувшей ночью над российскими регионами, Азовским и Черным морями сбили 376 БПЛА противника.
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