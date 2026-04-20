В Днепре нашли полуразрушенное старое кладбище

Жители Днепра в одной из соцсетей публикуют фотографии с найденными на берегу реки черепами. Пользователи Сети предполагают, что разрушилось кладбище времен Великой Отечественной войны.

«Вот эти все квадраты — гробы», — сказал автор видео, демонстрируя склон, в котором действительно виднелись места, напоминающие захоронение.

На берегу также были найдены несколько черепов разной степени сохранности. У некоторых черепов частично сохранились зубы.

Что именно за кладбище разрушилось и действительно ли это случилось, пока неизвестно. Пользователи в комментариях к публикации также указали, что тоже натыкались на человеческие кости в районе съемок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.