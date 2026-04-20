Турнир и первенство по каратэ прошли в ФСК «Заречье»

18 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» городского округа Подольск состоялись соревнования для юных каратистов, организованные спортивным клубом «ПНУЛ». Мероприятие собрало порядка 200 участников из разных регионов России и близлежащих муниципалитетов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Провели внутриклубный турнир для самых юных спортсменов, а также первенство микрорайона Климовск для старших возрастных групп.

Первая часть дня была посвящена внутриклубным соревнованиям для малышей, главная цель которого — вовлечение самых молодых спортсменов в соревновательную деятельность. Для этих участников турнир носил показательный характер, и все они получили заслуженные награды.

Вторая часть программы — первенство микрорайона Климовск — собрала более опытных спортсменов в возрастных категориях 10-11 и 12-13 лет.

Поединки проходили исключительно в дисциплине кумитэ (спарринги, бои). По итогам соревнований все победители, призеры, а также все участники младшего турнира были торжественно награждены кубками, медалями и дипломами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.