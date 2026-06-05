«Песков опять эту бумажку подсунул»: Путин прокомментировал письмо Зеленского

По словам президента, еще вчера Песков показывал ему письмо Зеленского, но в тот момент у Путина был рабочий ужин с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Бегло, но я посмотрел», — отметил Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2026.

Российский лидер отметил, что автор письма упомянул о его возрасте, однако об этом должны думать все. При этом некоторые политические деятели «постарше осуществляют свои функции.

«Обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Но на выборы надо идти, не бояться. И действовать в рамках основного закона. Потому что если действовать вне Конституции, то это называется узурпация власти», — заявил Путин, намекая на отсутствие выборов на Украине.

Он подчеркнул, что нужно искать настоящих гарантов договоренностей между РФ и Украиной — они находятся в Европе.

Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Путину. Он просил встречи с президентом, чтобы закончить конфликт на Украине. Возможными местами встречи глава киевского режима назвал Турцию, Швейцарию или одну из арабских стран.

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