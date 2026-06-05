Врача роддома задержали после смерти 27-летней роженицы в Новочеркасске

В начале апреля стало известно, что в Новочеркасске после четырех доз эпидуралки умерла роженица Анна. По словам близкой подруги Анны, после введения эпидуральной анестезии у пациентки начались судороги, отказали ноги, а затем она впала в кому.

Согласно данным следствия, вместо анестетика женщине ввели кровоостанавливающий препарат, который вызвал тяжелое поражение нервной системы. Благодаря экстренному кесареву сечению врачам удалось спасти ребенка, однако Анна скончалась.

Следователи задержали врача роддома Михаил Ц., которые вводил эпидуральную анестезию Анне.

Муж Анны остался один с младенцем на руках и со старшим 5-летним сыном.

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