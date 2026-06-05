Минтранс Подмосковья анонсировал выставку рисунков на вокзалах Москвы

Выставка детских рисунков открылась на четырех московских вокзалах в рамках проекта «Вокзалы столицы». Экспозиция будет работать поочередно на Ярославском, Казанском, Киевском и Белорусском вокзалах до августа 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проект «Вокзалы столицы» реализуют РЖД совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы. Все представленные работы посвящены столичным вокзалам. Перед созданием рисунков для детей организовали экскурсии, во время которых они познакомились с историей и архитектурой вокзальных комплексов и постарались передать их атмосферу.

Юным художникам также помогали на специальных творческих мастер-классах, где они смогли доработать свои идеи и подготовить работы для экспозиции.

Сейчас выставка открыта на Ярославском вокзале. На Казанском вокзале ее можно будет увидеть с 6 по 16 июня 2026 года, на Киевском — с 22 июня по 1 июля, на Белорусском — с 17 по 24 июля. С 1 по 10 августа экспозиция вновь разместится на Ярославском вокзале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.