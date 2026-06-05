Два бойца СВО получили краповые береты в Балашихе

Квалификационные испытания на право ношения крапового берета прошли 5 мая в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. Два участника СВО успешно выполнили все нормативы и получили высший знак отличия спецназа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В испытаниях приняли участие 36 военнослужащих из разных регионов России. Программа включала марш-бросок по пересеченной местности, полосу препятствий, огневую и высотную подготовку, комплекс специальных упражнений и спарринг. До финального этапа дошли два кандидата, которые справились со всеми заданиями.

В мероприятии участвовали глава Балашихи Сергей Юров и Герой России, президент ассоциации военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк.

«История Балашихи неразрывно связана с дивизией имени Дзержинского, центром специального назначения «Витязь» и традициями крапового берета. Сегодня краповый берет остается символом мужества, патриотизма и преданности Родине», — сказал Сергей Юров.

Испытания на базе центра «Витязь» проводят с 1988 года. За это время они стали частью истории отечественного спецназа и символом преемственности воинских традиций.

«Краповый берет был и остается высшим знаком отличия подразделений специального назначения. Его получают только те, кто демонстрирует высокий уровень подготовки и силу характера», — отметил Сергей Лысюк.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.