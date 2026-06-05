В Наро-Фоминске подписали контракт на поставку клубники в «Ленту»

Переговоры с руководством розничной сети «Лента» прошли 4 июня на базе ООО «Гринфилдс-Агро» в Наро-Фоминске. По их итогам стороны заключили агроконтракт на поставку клубники под брендом «Артфрут» с маркировкой «Выращено в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Делегация торговой сети осмотрела тоннельные теплицы и круглогодичную производственную площадку хозяйства. Представители «Ленты» оценили условия выращивания и качество продукции, попробовав клубнику на месте. Они отметили ее сочность, спелость и насыщенный сладкий вкус.

По итогам встречи был подписан контракт на поставку ягод, выращенных в Наро-Фоминске. Продукция будет представлена в федеральной сети под брендом «Артфрут» с региональной маркировкой.

В переговорах участвовал председатель комитета по экономике администрации Наро-Фоминского городского округа Константин Соловьев. Он подчеркнул, что выход подмосковных производителей на федеральный уровень расширяет возможности для развития агропромышленного комплекса и способствует продвижению местной продукции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.