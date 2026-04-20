Надгробия и ограды сломаны: на кладбище в Череповце произошел погром

Жители Череповца пожаловались на погром на кладбище

Жители Череповца обнаружили разрушенные надгробия и поваленные ограды на кладбище № 1 после уборки территории. Местные жители были в шоке от увиденной картины, сообщает 35media.ru .

Череповчане посетили кладбище в минувшее воскресенье, чтобы прибраться на могилах перед Радоницей, которая будет 21 апреля. Но, придя на место, они обнаружили устроенный погром.

По словам одной из очевидец, неизвестные уронили памятники и столы, сломали ограды. Также на кладбище было много поваленных деревьев.

Она посчитала, что погром устроили во время неаккуратной рубки деревьев на территории кладбища.

«А это называется уборка территории? Кошмар. Страшно даже. Люди последние деньги отдавали, чтобы памятники поставить», — сказала местная жительница.

Она задалась вопросом, кто теперь займется восстановлением могил.

