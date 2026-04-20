«Мракобесие»: молодежь на мопедах подожгла кладбище в Нижнем Новгороде

Пожар произошел на одном из городских кладбищ в Нижнем Новгороде по вине компании молодых людей на мопедах. Повреждены захоронения, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, в последнее время служители замечают, как группы молодежи катаются на мопедах на дальних кварталах кладбища, ближе к лесу. При этом они поджигают мусорные баки, что является сознательным вредительством. В этот раз огонь перекинулся на землю.

Быстрая реакция сотрудников кладбища и пожарных позволила минимизировать ущерб, нанесенный действиями нарушителей.

Мэр отметил, что «для лишенных ума и сострадания нет ничего святого». Он назвал произошедшее «бесовщиной и мракобесием».

Власти подадут заявление в полицию. На кладбище установят новые камеры наблюдения.

Ранее злоумышленники повредили 76 надгробий на кладбище в тверском селе Дмитрова Гора. Возбуждено уголовное дело.

