Овчинский: в Ярославском районе возвели первый дом по реновации

В СВАО построили дом по программе реновации, сказаал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка площадью более 25 тыс. кв. м расположена по адресу: ул. Лосевская, д. 3А.

«Жилой комплекс из двух секций рассчитан на 231 квартиру. Общая жилая площадь составляет более 13 тыс. кв. м. 6 квартир полностью адаптированы под потребности маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Фасады спроектированы по индивидуальному проекту и выполнены в светлых тонах, в соответствии с особенностями окружающей застройки. Сам ЖК органично впишется в архитектурный ландшафт района.

На первом этаже будут колясочные, комнаты для консьержей и нежилые помещения, где смогут открыться различные объекты инфраструктуры. На подземном уровне — автомобильная парковка, попасть на которую можно будет с любого этажа с помощью больших лифтов.

Новостройка возведена из высококачественных материалов преимущественно российского производства с применением технологий высокой энергоэффективности.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что более тысячи москвичей приступят к поэтапному осмотру квартир по программе реновации в Головинском районе.

Программу реновации утвердили в 2017 году.