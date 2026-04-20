Гражданка Германии по заказу Украины планировала взрыв в Пятигорске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который украинские спецслужбы собирались совершить на объекте правоохранительных органов Ставропольского края, сообщает РИА Новости .

Для совершения теракта привлекли женщину с немецким паспортом, в ее рюкзаке обнаружили взрывчатку, рассказали в ЦОС ФСБ. Планировалось устроить взрыв в Пятигорске.

Взрывчатку заметили, благодаря средствам радиоэлектронной борьбы. Они помешали детонации предмета.

Взрывчатка была в рюкзаке у женщины. Мощность — полтора килограмма в тротиловом эквиваленте.

Взрывчатка была с поражающими элементами.

