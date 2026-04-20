Гражданка Германии по заказу Украины планировала взрыв в Пятигорске
Фото - © РИА Новости
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который украинские спецслужбы собирались совершить на объекте правоохранительных органов Ставропольского края, сообщает РИА Новости.
Для совершения теракта привлекли женщину с немецким паспортом, в ее рюкзаке обнаружили взрывчатку, рассказали в ЦОС ФСБ. Планировалось устроить взрыв в Пятигорске.
Взрывчатку заметили, благодаря средствам радиоэлектронной борьбы. Они помешали детонации предмета.
Взрывчатка была в рюкзаке у женщины. Мощность — полтора килограмма в тротиловом эквиваленте.
Взрывчатка была с поражающими элементами.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.