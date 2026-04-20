Спасатели прошли 120 км тайги под Красноярском за 3 дня в поисках Усольцевых Общество сегодня в 05:47

Спасатели на снегоходах за 3 дня прочесали свыше 120 километров горно-таежной местности и дорог в ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье. Результатов это не принесло, сообщает ТАСС.