Спасатели прошли 120 км тайги под Красноярском за 3 дня в поисках Усольцевых
Спасатели на снегоходах за 3 дня прочесали свыше 120 километров горно-таежной местности и дорог в ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье. Результатов это не принесло, сообщает ТАСС.
По информации профессионального аварийно-спасательного формирования региона «Спасатель», в частности 19 апреля было исследовано 33 километра местности в районе лога Мальвинка.
Поисковая операция стартовала 17 апреля и завершилась 19 апреля, однако никаких следов пропавших обнаружить не удалось. Сотрудники поисково-спасательного отряда вернулись в расположение подразделения. В поисках участвовали пять человек, которые использовали снегоходы и беспилотные летательные аппараты.
Ранее эксперт Алексей Исиченко объяснил, почему пропавшие Усольцевы не оставили следов.
