Врач Лавров: при оказании первой помощи нельзя давать человеку свои лекарства

Главная ошибка в экстренной ситуации — действовать из паники. Категорически запрещено давать пострадавшему любые медикаменты из своей аптечки. Ваша таблетка нитроглицерина или обезболивающего может убить человека, вызвав анафилактический шок или фатальное падение давления. Вы не знаете его диагнозов. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров.

Второе табу — перемещение человека после ДТП или падения с высоты. Если нет угрозы пожара, пострадавшего нельзя дергать или переворачивать.

«При травме позвоночника одно неверное движение сместит осколки позвонков и навсегда перережет спинной мозг. Человеку без сознания нельзя заливать в рот воду — он захлебнется», — сказал Лавров.

Многих при оказании первой помощи парализует миф: если при спасении навредить, тебя посадят. Существует понятие крайней необходимости. Если вы действовали добросовестно ради спасения жизни, ответственность за непредумышленный вред не грозит.

«Хруст ребер при реанимации — приемлемая плата за заведенное сердце. Страшнее просто смотреть, пока мозг умирает от гипоксии. Не навредить — не значит бездействовать. Это значит вызвать скорую, остановить артериальное кровотечение и не совершать опасной самодеятельности», — отметил врач.

