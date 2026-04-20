Цена нефти и газа резко выросла на фоне очередного обострения на Ближнем Востоке

Стоимость нефти взлетела на 7,9% после информации о закрытии Ормузского пролива

Стоимость нефти и природного газа резко увеличилась после того, как Военно-морские силы Соединенных Штатов провели захват принадлежащего Ирану корабля. На выходных Тегеран открывал огонь по судам и опять начал контролировать Ормузский пролив, сообщает Profinance.ru .

Нефть марки Brent подорожала на 7,9%. При этом 17 апреля она дешевела после того, как появилась новость о начале движения кораблей через Ормузский пролив.

Европейский газ подорожал на 11%. 18 апреля Иран перекрыл КПП.

Американский президент Дональд Трамп сказал, что американские военные начали стрелять и провели захват судна в Оманском заливе. Корабль не стал реагировать на требование остановиться и шел к Ормузскому проливу.

США и Израиль обстреляли Иран 28 февраля. Тот атаковал Тель-Авив, другие города страны и американские военные базы на Ближнем Востоке. 8 апреля США и Иран объявили перемирие на две недели для проведения переговоров.

Позже Иран обвинил США в морской блокаде. 18 апреля Иран перекрыл Ормузский пролив и заявил, что любое приближающееся к Ормузскому проливу судно будет считаться вражеским.

