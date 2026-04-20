Женщины идут знакомиться первыми: психолог назвала это новой нормой

«Сегодня мужчина, активно предлагающий знакомство, такая же экзотика, как и женщина. Онлайн-сервисы давно вытеснили всю инициативу. И если в современных реалиях мужчина подойдет к женщине спросить телефон или предложить чашку кофе, то женщина его воспримет, скорее, как героя. Надо же, какой необычный, смелый, активный, уверенный в себе. Вот настоящий самец, подумает она», – отметила Макарова.

Она добавила, что факт мужской инициативы скорее польстит женщине, чем вызовет негатив по поводу назойливости.

«Если первой подойдет женщина, то, думаю, все зависит от формы подачи ее инициативы. Если она подойдет стрельнуть телефон или потянет мужчину в кафе, это будет выглядеть странновато. А вот если она сделает уместный комплимент, спросит о книге, которую читает мужчина или о музыке, которую он слушает, то может завязаться интересный диалог», – уточнила психолог.

Макарова обратила внимание на то, что если парочка встретилась на каком-то мероприятии (выставка, премьера, тематическая экспозиция в парке), то тем для начала беседы у девушки будет много при наличии эмоциональной открытости и активной жизненной позиции.

«Кстати, мужчины довольно благосклонно воспринимают таких женщин, ведь эта ситуация демонстрирует, в первую очередь, безопасность общения и доступность женщины. Он уже видит, что с ней легко и комфортно, и дальнейшие шаги к завязыванию знакомства облегчены. Девушка как будто показывает товар лицом во время беседы, а это самый верный способ преодолеть глянцево-лакированные образы из соцсетей и взаимодействовать как живые реальные люди», – пояснила специалист.

По мнению эксперта, чем больше шансов образоваться паре, тем больше партнерских союзов сможет образоваться, и тем больше детей укрепят ресурсы общества.

