Ефимов: более 500 жителей Кузьминок начали осмотр квартир по реновации

Свыше 500 жителей двух ветхих домов в районе Кузьминки начали осмотр новых квартир в доме, построенном по программе реновации, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка расположена по адресу: Волгоградский проспект, дом 163.

«Монолитный дом состоит из четырех секций переменной этажности. Сюда переедут жители двух расположенных по соседству старых пятиэтажек. Всего в районе запланировано расселение 287 домов, новые квартиры получат более 64 тысяч человек», – прокомментировала слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

На первом этаже новостройки открыт Центр информирования по переселению. Туда могут обратиться жители расселяемых домов по всем вопросам, касающимся переезда.

«В новостройке на Волгоградском проспекте 259 квартир, в том числе одна предназначена для маломобильных граждан. Во дворе обустроены детская и спортивная площадки, а также зона отдыха. Территория вокруг благоустроена. От нового дома до метро “Кузьминки” можно добраться пешком всего за 15 минут или воспользоваться наземным транспортом и сократить это время до пяти минут. Недалеко расположен природно-исторический парк “Кузьминки-Люблино” с живописными усадьбами, облагороженной территорией и красочными прудами», – уточнили в Департаменте градостроительной политики.

Дом стал 8-м ЖК, переданным под заселение участников программы реновации на Волгоградском проспекте.

«Город направил предложения равнозначных квартир в этой новостройке жителям дома 167 и корпуса 1 дома 165 в конце марта. Сегодня начался осмотр жилья. Сразу же после определения с выбором квартир участники программы реновации смогут приступить к оформлению документов, необходимых для переезда. После новоселья они продолжат пользоваться знакомой инфраструктурой, так как новый дом находится напротив старых пятиэтажек. Всего на Волгоградском проспекте планируется расселить 104 дома – больше трети всех адресов, включенных в действующую программу реновации в Кузьминках», – добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

