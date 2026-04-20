Ефимов: более 500 жителей Кузьминок начали осмотр квартир по реновации
Фото - © Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Свыше 500 жителей двух ветхих домов в районе Кузьминки начали осмотр новых квартир в доме, построенном по программе реновации, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Новостройка расположена по адресу: Волгоградский проспект, дом 163.
«Монолитный дом состоит из четырех секций переменной этажности. Сюда переедут жители двух расположенных по соседству старых пятиэтажек. Всего в районе запланировано расселение 287 домов, новые квартиры получат более 64 тысяч человек», – прокомментировала слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.
На первом этаже новостройки открыт Центр информирования по переселению. Туда могут обратиться жители расселяемых домов по всем вопросам, касающимся переезда.
«В новостройке на Волгоградском проспекте 259 квартир, в том числе одна предназначена для маломобильных граждан. Во дворе обустроены детская и спортивная площадки, а также зона отдыха. Территория вокруг благоустроена. От нового дома до метро “Кузьминки” можно добраться пешком всего за 15 минут или воспользоваться наземным транспортом и сократить это время до пяти минут. Недалеко расположен природно-исторический парк “Кузьминки-Люблино” с живописными усадьбами, облагороженной территорией и красочными прудами», – уточнили в Департаменте градостроительной политики.
Дом стал 8-м ЖК, переданным под заселение участников программы реновации на Волгоградском проспекте.
«Город направил предложения равнозначных квартир в этой новостройке жителям дома 167 и корпуса 1 дома 165 в конце марта. Сегодня начался осмотр жилья. Сразу же после определения с выбором квартир участники программы реновации смогут приступить к оформлению документов, необходимых для переезда. После новоселья они продолжат пользоваться знакомой инфраструктурой, так как новый дом находится напротив старых пятиэтажек. Всего на Волгоградском проспекте планируется расселить 104 дома – больше трети всех адресов, включенных в действующую программу реновации в Кузьминках», – добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru.