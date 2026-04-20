Трамвай въехал в курьера на электровелосипеде в Москве

На Ломоносовском проспекте в Москве курьер на электровелосипеде заехал на трамвайные пути. Его сбил общественный транспорт, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

В трамвае никто не пострадал. Курьеру помогли врачи.

Мужчина не убедился в безопасности заезда на трамвайные пути. Он не слез с электровелосипеда и попал в аварию.

Трамваи на Ломоносовском проспекте ходят по стандартному графику. В пресс-службе напомнили, что перед «зеброй» необходимо спешиваться и идти с самокатом или электровелосипедом рядом.

