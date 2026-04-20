Житель Финляндии сделал пугало в виде президента Стубба и поставил на участке

В Финляндии житель города Пори установил на своем участке необычное пугало. Мужчина вырезал из дерева фигуру, изображающую президента страны Александра Стубба, нарядил ее в костюм и поставил на огороде для борьбы с птицами. По словам хозяина, пугало отлично справляется со своей работой, сообщает SHOT .

Раньше он вырезал из дерева только животных, а человеческую фигуру сделал впервые. Этот случай произошел на фоне растущего недовольства политикой президента в стране. Эксперты связывают это с призывами Стубба увеличить военную поддержку Украины, а также с игнорированием пролетов украинских беспилотников над территорией Финляндии. В апреле несколько дронов ВСУ упали на финской земле, что вызвало возмущение местных жителей, которые считают, что власти бездействуют и допускают подобные инциденты.

Несмотря на критику, накануне Александр Стубб встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и провел, как сообщается, очередной содержательный разговор.

Деревянное пугало в виде президента стало своеобразным символом протеста против курса Стубба. В соцсетях фотографии необычной фигуры распространяются с ироничными комментариями. Сам создатель пугала пока не сообщал, планирует ли он менять экспонат или дополнять его другими деталями.

