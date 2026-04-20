Школу на Ватутина в Подольске достроят к 2028 году

В Подольске на улице Ватутина продолжается строительство новой школы на 550 мест. Подрядчик уже выполнил гидроизоляцию фундамента с утеплением, произвел обратную засыпку пазухов и ведет кладку наружных стен из блоков первого и второго этажа.

На объекте трудятся 32 человека: трое инженерно-технических сотрудников, восемь рабочих и 21 монолитчик.

Как рассказал начальник участка Вадим Титов, сейчас также идет заливка перекрытия второго этажа, ведутся бетонные работы, а также монтаж опалубки и колонн второго и третьего этажей. Готовность объекта оценивается в 7 процентов.

Школу возводят по региональной программе за счет бюджетных средств.

В здании площадью около 10 тысяч квадратных метров разместят обычные и специализированные кабинеты, ИТ-полигон, спортзал, актовый зал, медиатеку и зоны отдыха. Предусмотрена столовая с пищеблоком полного цикла.

Прилегающую территорию благоустроят: здесь появятся спортивное ядро и детские игровые площадки.

Ранее на этом месте находилось старое школьное здание, признанное аварийным и снесенное.

Ввод нового корпуса в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.